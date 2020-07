In einem Instagram-Live-Video Gigi Hadid präsentiert erstmals ihren Babybauch

Fokus soll auf der Corona-Pandemie und "Black Lives Matter" liegen

In einem Instagram-Live-Video sieht man die Laufsteg-Schönheit in einer grün-weiß-karierten Bluse. Die unteren Knöpfe ließ sie offen, wodurch Hadids runder Bauch zu erkennen ist. Während sie das "Gigi Journal Part II with V Magazine" vorstellt, einen Bildband, für den sie die Künstler auswählte, erklärt die 25-Jährige: "Ich bin während einer Pandemie schwanger, offensichtlich ist meine Schwangerschaft nicht das Wichtigste, das gerade auf der Welt passiert."