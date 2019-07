In eigener Sache Berichtigung

Im Absatz „Quent und von der Behrens glauben weder, dass der NSU nur aus den in München angeklagten Personen bestand, noch, dass Stephan E. allein für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten verantwortlich ist. Bei Mundlos und Böhnhardt seien 20 Waffen gefunden worden, sagt die Juristin…“ wurde der Name von Uwe Mundlos mit dem einer anderen Person aus dem Umfeld des NSU verwechselt.