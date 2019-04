In eigener Lingerie-Kollektion Rihanna zeigt ihre Fenty-Unterwäsche auf dem "Vogue"-Cover

Großes Lob der ehemaligen australischen Premierministerin

Außerdem kommt in der Mai-Ausgabe der Mode-Zeitschrift, die es ab 29. April in den Läden zu kaufen gibt, Australiens ehemalige Premierministerin Julia Gillard (57) zu Wort. Mit ihr verbindet die Popsängerin eine ungewöhnliche Freundschaft. Beide engagieren sich leidenschaftlich dafür, dass Kinder in Entwicklungsländern einen besseren Zugang zu Bildung bekommen.