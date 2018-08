Mauersberger will das Grünwalder zur Festung machen

"Wir werden alles in die Waagschale werfen und wollen gewinnen", erklärt Bierofka. Er weiß, auf wen er sich bei seinem Heimsieg-Vorhaben verlassen kann: "Unsere Fans waren in der Regionalliga ein Riesen-Faustpfand. Sie werden uns auch jetzt wieder nach vorne peitschen. Wenn wir Leidenschaft und Kampf bis zum Schluss abrufen, dann akzeptieren sie es auch, wenn es nicht zum gewünschten Ergebnis reicht", so der 39-Jährige in Erwartung einer "Top-Stimmung" des mit 15.000 Zuschauern voraussichtlich ausverkauften Sechzgerstadions.