In Down Under Sarah Jessica Parker auf Promo-Tour für ihre Schuh-Kollektion

Schauspielerin Sarah Jessica Parker (54) ist auf Tour. Der "Sex and the City"-Star ist zurzeit in Australien unterwegs, um Seminare zu geben und ihre eigene Schuhkollektion zu bewerben. Bei ihrem ersten Auftritt in einem Einkaufszentrum in Sydney nahm sich Parker gute zwei Stunden Zeit, um sich mit ihren Fans zu unterhalten, Selfies zu schießen und um Schuhe ihrer eigenen Kollektion "SJP" zu signieren.