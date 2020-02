In Doku "Miss Americana" Taylor Swift gewährt seltenen Einblick in ihre Beziehung zu Joe Alwyn

In der Netflix-Dokumentation "Miss Americana" gewährt Popstar Taylor Swift (30, "Lover") seltene Einblicke in ihre Gefühlswelt und ihr Privatleben. Fans sehen sie etwa schwer verliebt mit ihrem Freund, dem britischen Schauspieler Joe Alwyn (28, "The Favourite - Intrigen und Irrsinn"). In einer Szene fällt Swift Alwyn nach einem Konzert freudestrahlend um den Hals. Die beiden umarmen sich innig, er küsst sie liebevoll auf die Stirn. Ein seltener Anblick, denn das Paar hält seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Doch das ist nicht alles.