"In diesen Bergen steckt so viel Magie" Mandy Moore hat es bis ins Basislager des Mount Everest geschafft

US-Schauspielerin Mandy Moore (35, "This Is Us") hat sich einen großen Traum erfüllt: Sie hat es bis zum Basislager des Mount Everest geschafft. Auf Instagram teilte sie einige Fotos ihres Trips mit ihren Fans. Dazu schrieb sie: "In diesen Bergen steckt so viel Magie. Sie stehen für Abenteuer in der großartigsten Form und in einer eigenen Sprache". Doch das Terrain würde auch "Herausforderungen" bergen. Zudem erinnerte die 35-Jährige an all die Bergsteiger, die dort ums Leben kamen.