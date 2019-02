In Deutschland und Norwegen Traumhochzeit im Sommer: Anja Schüte heiratet gleich zweimal

Schauspielerin Anja Schüte (54, "Der Trotzkopf", "Die Wicherts von nebenan") wird ihren Lebensgefährten, den norwegischen Reeder Petter K. (61), im Sommer nach zwei Jahren Beziehung heiraten. Und es kommt noch besser: Die beiden werden sich nicht nur einmal das Jawort geben, wie sie dem Magazin "Bunte" verrät: "Zuerst werden wir nur im kleinsten Kreis in Oslo heiraten und danach gibt es eine große Feier in Deutschland." Dass die Hochzeitsfeier in der Heimat der Braut stattfinde, sei Tradition in Norwegen. "Ich war ganz überrascht, als Petter mir das erzählt hat."