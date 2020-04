Marktführer ist die Deutsche Post DHL

Mittlerweile werden pro Tag neun Millionen Sendungen mit DHL verschickt, der Jahresdurchschnitt liegt bei 5,2 Millionen Sendungen. Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (Biek), in dem DPD, GLS, Go, Hermes und UPS organisiert sind, spricht von insgesamt zwölf Millionen Paketen täglich. Jährlich würden demnach 3,6 Milliarden Sendungen mit Umsätzen in Höhe von 20,4 Milliarden Euro verschickt, fünf Prozent mehr als noch im Jahr 2017. In der Branche arbeiten Biek-Angaben zufolge etwa 238.000 Beschäftigte. Marktführer ist die Deutsche Post DHL.