In der zehnten Staffel Nico Santos ist der neue Coach bei "The Voice of Germany"

Im Herbst 2020 feiert "The Voice of Germany" (ProSieben/Sat.1) großes Jubiläum. Die Musikshow geht in ihre zehnte Staffel und wartet mit einer neuen Konstellation an Coaches auf. Wie die Nachrichtenagentur spot on news erfahren hat, wird unter anderem Sänger Nico Santos (27, "Play With Fire") auf dem roten Stuhl Platz nehmen und die besten Stimmtalente bewerten.