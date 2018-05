In der Wohnung aufgefunden Sandra Bullocks Stalker stirbt bei Auseinandersetzung mit der Polizei

Den Namen Joshua Corbett wird Hollywood-Star und Oscar-Gewinnerin Sandra Bullock (53, "Blind Side - Die große Chance") in ihrem Leben wohl nie wieder vergessen. Der psychisch kranke Mann brach immerhin 2014 in ihr Haus in Los Angeles ein. Nun ist der gefährliche Stalker, der damals festgenommen und verurteilt wurde, bei einer Konfrontation mit der US-Polizei gestorben. Das berichtet unter anderem die Seite "abc 7".