In der "Time" Selena Gomez: Persönliches Essay zum Thema Einwanderung

Selena Gomez (27, "Perfect") hat in der "Time" ein Essay zum Thema Immigration und über ihre persönliche Familiengeschichte veröffentlicht. Ihre Tante ist demnach in den Siebzigern "versteckt in einem LKW" von Mexiko in die Staaten gekommen, später folgten ihre Großeltern. Ihr Vater sei in Texas geboren worden und 1992 schließlich auch die Sängerin selbst.