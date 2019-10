In der Show von Graham Norton Camila Cabello trifft Emilia Clarke - und kann es nicht fassen!

Diesen Auftritt in der britischen "The Graham Norton Show" wird Camila Cabello (22, "Havana") ganz sicher nicht so schnell vergessen. Comedian Graham Norton (56) hatte neben ihr unter anderem "Game of Thrones"-Megastar Emilia Clarke (33) zu Gast, die in der Serie Daenerys Targaryen spielte. Cabello begrüßte Clarke mit den Worten: "Meine Königin!"