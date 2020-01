In der Show von Chanel Paris Fashion Week: Kaia Gerber verzückt im weißen Ballkleid

Bei der Paris Fashion Week präsentierte das Luxusmodehaus Chanel eine neue Haut-Couture-Kollektion. Model Kaia Gerber (18) stahl auf dem Laufsteg in einem trägerlosen Spitzenkleid ganz in Weiß allen die Show. Highlight ihres Outfits war der ausladende Rock mit Tüllborte. Dazu trug sie eine durchsichtige Tüll-Stola in Schwarz, die mit weißen Spitzenärmeln versehen war. Eine weiße Strumpfhose, weiße Socken sowie schwarze Loafers komplettierten den modischen Schwarz-Weiß-Look.