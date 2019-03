In der Show "Stars im Spiegel" "Ich brauch' das Geld": Lilly Becker zockt sich zu 30.000 Euro

Sie spricht über ihren Ex Boris

Vor ihrem coolen Showdown hatte Lilly Becker in der von Lutz van der Horst (43) und Sonja Zietlow (50) moderierten Show auch über Boris Becker (51) geredet. Dabei stellte die 42-Jährige fest, dass sie selbst seit der Trennung wesentlich mehr in den Mittelpunkt gerückt ist: "Ich hatte Boris immer hinter mir und jetzt ist es: Was kann Lilly, was darf sie, wie ist sie? Und das ist eigentlich auch ein bisschen spannend."