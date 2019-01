In der Show "Schlagerchampions" Helene Fischer und Florian Silbereisen: Tränen auf der Bühne

Woraufhin Helene Fischer ihren Kopf auf seine Schulter legte und erklärte: "Ich weiß, dass viele das nicht glauben und das als Show oder was auch immer bezeichnen. Aber es ist so großartig mit dir heute und es ist emotional." Und Silbereisen fügt hinzu: "Wir sind alle nur Menschen. Wir hatten eine tolle Zeit. Wir beide bleiben beste Freunde, egal was jeder denken mag. Das wird sich niemals ändern. Da sind wir viel zu nahe wir zwei."