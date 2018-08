In der Serie heißt es Schnellwasser Dieses Schloss aus "Game of Thrones" steht zum Verkauf

2006 wurde das Schloss renoviert und in 23 Luxus-Residenzen umgewandelt. Sechs dieser Luxus-Appartements werden nun angeboten. Jedes davon soll mehr als 325 Quadratmeter Wohnfläche umfassen und hat zwischen drei und fünf Schlafzimmer. Die Namen der Appartements erinnern schwer an die erfolgreiche Serie: "The Inner Bailey", "The Great Hall", "The Old Keep", "The Dining Room House", "The Library Wing" oder "The Round Tower" heißen sie.