In der "Paris Match" Cover-Foto von Nicolas Sarkozy und Carla Bruni sorgt für Lacher

Weil ein plötzlicher Wachstumsschub im Alter von 64 Jahren so gut wie ausgeschlossen ist, fanden Twitter-Nutzer schnell andere, teilweise wenig schmeichelhafte, Erklärungen für die Pose, in denen das Ehepaar abgelichtet wurde. Da wurde etwa gemutmaßt, Sarkozy stünde auf einer Trittleiter, während andere gleich an eine Fälschung glaubten. So sah sich das Magazin gezwungen, ein Statement zu dem Bild zu veröffentlichen.