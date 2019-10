Intime Fotos "Sturm der Liebe"-Star Uta Kargel grüßt nackt vom "Playboy"-Cover

Geht es um Telenovelas, Seifenopern und Co., so macht Schauspielerin Uta Kargel (37) so schnell niemand etwas vor. Immerhin wirkte sie schon in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Verliebt in Berlin", "Rote Rosen" und aktuell in "Sturm der Liebe" mit. Mit 37 Jahren feierte sie nun aber ein ganz besonderes Debüt - Kargel zog sich für das Männermagazin "Playboy" aus und grüßt vom Cover der November-Ausgabe.