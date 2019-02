In der Nähe von Paris Karl Lagerfeld wurde im engsten Kreis beigesetzt

Der am vergangenen Dienstag im Alter von 85 Jahren verstorbene Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019) wurde im engsten Kreis beigesetzt. Nach übereinstimmenden Medienberichten fand die Trauerzeremonie am Freitag in Nanterre, einem Vorort von Paris, statt. Der Leichnam des Designers wurde dort zuvor eingeäschert. Eine offizielle Trauerfeier gab es nicht, das war Lagerfelds ausdrücklicher Wunsch.