In der Nähe des Chiemsees Schauspielerin Mimi Fiedler hat nun auch kirchlich geheiratet

Jetzt ist das Glück perfekt: Nach der standesamtlichen Trauung im Januar hat Schauspielerin Mimi Fiedler (43, "Alles außer Sex") nun auch kirchlich geheiratet. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung meldet, gab sie am Wochenende ihrem Otto Steiner (56) in der Pfarr- und Klosterkirche St. Lambert östlich von München das Jawort. 300 Gäste sei anschließend auf Schloss Pertenstein in der Nähe des Chiemsees ausgiebig gefeiert worden.