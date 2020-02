München - Finanziell ist Christine F. (48, Name geändert) nicht auf Rosen gebettet. Die Ärztin gibt bei Gericht an, dass sie nach der Trennung von ihrem Mann viel Geld in die Betreuung ihres Kindes und ihre Praxis stecken musste. Inzwischen hätten sich die Schulden auf etwa 150.000 Euro summiert.