Fitness-Party in München: Die Promis halten sich fit

Musical- und Opernsängerin Anna Maria Kaufmann probierte gleich mal das elektronische Treppensteigen auf einem "Stairmaster", während sich die Sportmoderatorin Sylvia Walker an Decken-Sprossen entlanghangelte. Schauspieler Hannes Jaennicke, der gerade ein neues Doku-Projekt in München vorbereitet, meldete sich direkt als Mitglied des Fitness-Studios an.