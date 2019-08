Es wurde aber auch Zeit. Das "Café Roma" ist wieder geöffnet. Am Dienstag nahm das Kultlokal in Münchens Nobelmeile Maximilianstrasse seinen Betrieb auf. Nach zehn Jahren. Und das ohne großes Tamtam, sondern eher still und leise. Quasi ein "Soft-Opening". Es herrscht noch geschäftiges Treiben im Inneren.