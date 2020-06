Der erste Eindruck: Die Promis haben es immer noch drauf. Ob Schauspielerin Andrea L’Arronge (will sich mit gezieltem Krafttraining wieder in Form bringen), TV-Kollege Timothy Peach (möchte ein paar Kilos vom vielen Kochen wieder loswerden), Moderatorin Alexandra Polzin (pendelte zuletzt als Coach von Victoria Swarovski oft nach Köln zu "Let's Dance" und hatte daher keine Zeit zum Sporteln) oder Model Papis Loveday (wurde für seine Anti-Rassismus-Rede am Samstag auf dem Königsplatz bejubelt) – sie alle machten eine Top-Figur vor den Fotografen. Und vom Corona-Speck, den sich die Mehrheit in der Quarantäne-Zeit angefuttert haben dürfte, war so gut wie nix zu sehen.