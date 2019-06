In der letzten Staffel Meghans TV-Ehemann Patrick J. Adams: Comeback bei "Suits"

Patrick J. Adams (37) schlüpft wieder in seine Anwaltskluft. Wie "Entertainment Weekly" berichtet, wird der Schauspieler in der finalen neunten Staffel von "Suits" noch einmal in seiner Rolle als Mike Ross zu sehen sein. Demnach tritt er in einer der kommenden Episoden in einem Fall gegen seinen einstigen Mentor Harvey Specter (Gabriel Macht) und Samantha Wheeler (Katherine Heigl) an.