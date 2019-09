Familienbild steht auf dem Altar der Klosterkirche Dietramszell

Der Trauergottesdienst findet am Montagmorgen in der Klosterkirche Dietramszell statt, in der Gemeinde, in der die Familie bis zu ihrem Tod lebte. Auf dem großen goldenen Altar steht ein großes Familienbild, daneben riesige Blumenstände. Der Münchner Knabenchor mit seinen Solisten untermalt den emotionalen Abschied in der Kirche.