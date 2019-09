München - "Ihr Tod ist für uns alle nicht in Worte zu fassen." Die Großfamilie Inselkammer hat mit dem tragischen Unfalltod von August (43) und Christina (41) Inselkammer und den Kindern Max (11) und Sophie (9) "einen innig geliebten Teil unserer Großfamilie verloren". Am Montagmorgen fand der Trauergottesdienst in der Klosterkirche Dietramszell statt, in der Gemeinde, in der die Familie bis zu ihrem Tod lebte.