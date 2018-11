In der Jubiläumsfolge Abschied von Paco: Milos Vukovic verlässt "Unter uns"

"Für Paco ist es ganz klar, dass er aus der Schillerallee raus muss, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Also steigt er in seinen Bulli und fährt los", erklärt der Schauspieler Pacos Gefühlswelt. "Ob er wiederkommt oder nicht, weiß er selber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er steckt in einer Lebenskrise und glaubt erst mal nicht, dass er nochmal jemand finden kann, der ihn wieder glücklich machen kann oder den auch er wieder glücklich machen kann."