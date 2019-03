München - Die Münchner Polizei fahndet öffentlich nach vier Verdächtigen, die vor knapp zwei Jahren in der Innenstadt einen Mann um sein Gold erleichtert haben sollen. Am 24. Mai 2017 war ein 53-Jähriger aus dem Landkreis München in einem Geschäft am Promenadeplatz. Dort kaufte er Gold im Wert von 18.000 Euro. Als er zurück zu seinem Motorroller ging, merkte er, dass die Reifen platt waren.