München - Der Fall hatte in München für Entsetzen gesorgt: Ein Rabbiner und seine Söhne sollen am Samstag laut in der Hohenzollernstraße antisemitisch beschimpft und bespuckt worden sein. Die Polizei suchte nach einem Mann und einer Frau. Die gesuchte Frau hat sich nun laut dem Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaft, Andreas Franck, bei einer Polizeidienststelle im Münchner Umland gemeldet.