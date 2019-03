In der Falle, Maze Runner, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, In der Falle, Drama

Simone Carstensen-Kleebach (Claudia Michelsen) hat eigentlich alles, was man sich im Leben wünschen könnte: einen Ehemann, mit dem sie seit fast 20 Jahren verheiratet ist, eine Tochter und großen beruflichen Erfolg. Doch der Druck, in all diesen Rollen perfekt zu sein, laugt Simone zunehmend aus. Als sie im Urlaub Leon (Michael Rotschopf) kennenlernt, funkt es und Simone lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein. Zurück in Hamburg bei der Familie, erhält Simone plötzlich kompromittierende Fotos von Leon und sich selbst, die ihre Ehe zerstören und ihrer beruflichen Position gefährlich werden könnten.