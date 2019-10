Nach Bonn ist vor Asvel Villeurbanne

"Bei mir ist es schon noch ein bisschen im Kopf, gerade wegen meiner unglücklichen Aktion am Ende, die mich doch auch noch beschäftigt", sagte Danilo Barthel nach der gestrigen Vormittagseinheit. In einer hektischen Schlussphase war der Kapitän des FCBB schließlich zur tragischen Figur geworden. Zuerst hatte er seinen Gegenspieler Martin Breunig beim Dreierversuch gefoult. "Am Ende ist mir der Ball dann durch die Hände geflutscht", erinnerte sich der 27-Jährige an seinen missglückten und letztlich entscheidenden Reboundversuch.