In der Corona-Krise Star-Friseur Udo Walz: "Mir fällt die Decke so langsam auf den Kopf"

Auch Udo Walz (75) hat mit der allgegenwärtigen Corona-Krise zu kämpfen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Star-Friseur, dass ihm nach vier Wochen in den eigenen vier Wänden langsam die Decke auf den Kopf fällt. "Ich vermisse meine Mitarbeiter und auch meine Kunden sehr. Ich bin ja ein sehr geselliger Mensch und brauche die sozialen Kontakte." Dafür sehe er sich nun wieder Fotoalben und Bücher an, die er lange nicht gesehen habe. "Und ich esse mehr als an normalen Arbeitstagen."