München - Als Rudolf Scheglmann (75) am 19. Oktober am Hauptbahnhof in die Bayerische Oberlandbahn (BOB) Richtung Osterhofen bei Bayrischzell steigt, ist er sich keines Fehlverhaltens bewusst. Am Bahnsteig hat er ein Bayern-Ticket gelöst. Als wenige Minuten nach Abfahrt eine Schaffnerin kommt, bittet er sie um einen Kugelschreiber, um seinen Namen darauf einzutragen.