Ab 7.00 Uhr machen sich die Helfer erneut mit mehreren Hubschraubern und zu Fuß am Boden auf die Suche nach dem Flugzeug, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Die Suche war am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr aufgrund des dichten Nebels und der Dunkelheit abgebrochen worden. "Heute soll es aufklaren", sagte der Sprecher. Sie hofften deshalb darauf, das Flugzeug zu finden.