Schneizlreuth - Bei der Suche nach dem vermissten Kleinflugzeug bei Schneizlreuth haben die Bergungsmannschaften am Unglücksort eine tote Person gefunden. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittag mitgeteilt. "Im Umfeld des Flugzeugwracks wurden bei einer Absuche keine weiteren Personen gefunden, weshalb davon auszugehen ist, dass sich nur der Tote (als Pilot) in der Maschine befand."