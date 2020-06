Sophia Thomalla (30) hat die Zeit der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise auch als Bewährungsprobe für ihre Beziehung empfunden. "Noch zwei Wochen länger und es hätte einen Toten gegeben", sagte die Schauspielerin und Unternehmerin am Freitagabend in der "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.