In Corona-Zeiten "Haltet durch!": König Willem-Alexander feiert den Königstag im Palast

Auch der Königstag in den Niederlanden, der traditionell am Geburtstag (27. April) des Monarchen König Willem-Alexander (53) gefeiert wird, steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Statt wie geplant bei einer öffentlichen Veranstaltung in Maastricht wünschte er seinen Landsleuten vom Palast in Den Haag aus in einer kurzen Ansprache, die live übertragen wurde, einen "einzigartigen Königstag zu Hause".