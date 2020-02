Cadolzburg - Durch den Landkreis Fürth streift anscheinend ein Wolf. Eine Wildkamera habe das Tier in Cadolzburg erstmals erfasst, sagte der Vorsitzende der Jägerschaft im Kreis Fürth, Erich Reichert, am Dienstag. In der Vergangenheit habe es immer wieder Risse von Rehen gegeben. Auch Bürger hätten schon gemeldet, dass sie einen Wolf gesehen hätten. "Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen, bis er bei uns dokumentiert wird."