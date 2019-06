In britischer Comedy "The Cockfields" "SATC"-Star Kim Cattrall hat eine neue Serien-Hauptrolle an der Angel

"Sex and the City"-Star Kim Cattrall (62) erlebt derzeit den zweiten Serien-Frühling. Nachdem zunächst bekannt wurde, dass sie im US-Remake der gleichnamigen neuseeländischen Serie "Filthy Rich" als Produzentin und Hauptdarstellerin fungieren wird, könnte sie nun auch noch in einer britischen Comedy-Serie eine tragende Rolle bekommen. Wie das Branchenprotal "Deadline" berichtet, soll Cattrall Teil des Casts von "The Cockfields" werden - so wie die beiden "After Life"-Darsteller Joe Wilkinson (44) und Diane Morgan (43).