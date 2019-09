In blauem Ensemble Paris Fashion Week: Iris Berben geht unter die Laufsteg-Stars

Die deutsche Schauspielerin Iris Berben (69, "Die Protokollantin") hat einen Ausflug in die Modewelt unternommen. Im Rahmen der Paris Fashion Week ist sie für den Kosmetikhersteller L'Oréal über den Laufsteg stolziert. In einem dunkelblauen Ensemble, das aus einem Longblazer und einem Kleid mit Beinschlitz bestand, begeisterte sie das Publikum in der französischen Hauptstadt. Zu dem Outfit hatte sie schwarze Stiefel kombiniert.