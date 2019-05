In Berlin Heiner Lauterbach ist nun Hochschulprofessor

Bereits Anfang Mai ist Lauterbachs Berufung verkündet worden. Diese erfolge im Zusammenhang mit einem neuen Schauspielstudium, das am 1. Oktober 2019 in Berlin startet und in Kooperation mit der französischen Schauspielschule Cours Florent entwickelt wurde. Seinen ersten Arbeitstag als Hochschulprofessor hat Lauterbach allerdings nicht erst im Herbst. Er wird am Folgetag der Berufungszeremonie einen Schauspiel-Workshop unterrichten.