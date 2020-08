Am Samstag (1. August) hat eine Demonstration in Berlin stattgefunden. Die Menschen sind gegen die Corona-Einschränkungen auf die Straße gegangen. Laut Schätzungen nahmen rund 20.000 Personen daran teil. Moderatorin und Journalistin Dunja Hayali (46) war mit einem ZDF-Team ebenfalls vor Ort. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat sie ein Video mit Eindrücken veröffentlicht. In dem über 37 Minuten langen Clip ist zu sehen, wie die Demonstranten auf Hayalis Anwesenheit reagieren - Anfeindungen und Bedrohungen inklusive, so dass es zum Dreh-Abbruch kam.