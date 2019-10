Anrufer konnte ermittelt werden

Kurz vor Mitternacht rief dann offenbar der selbe Mann an - dieses Mal bei der Inspektion in der Augsburger Innenstadt. Weil der Anrufer ähnlich wie schon in Friedberg drohte, verlegte die Polizei die Beamte in diesen Bereich. Der Sprecher betonte am Freitag, es habe zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden.