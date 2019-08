In aggressivem Tweet Taylor Swift: Kid Rock greift Superstar an - weil sie eine Meinung hat

"Taylor Swift will Demokratin sein, weil sie in Filmen mitspielen möchte ... mehr nicht. Und es sieht so aus, als ob sie in 'Hollywahn' dafür Klinken putzt. Das ist der älteste Trick der Welt. Viel Glück dabei, Mädchen", so der Tweet des Sängers im Wortlaut. Bisher hat die 29-Jährige noch nicht auf die Attacke reagiert.