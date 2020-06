München - Vier Jahre nach dem rassistischen Attentat am Münchner Olympia-Einkaufszentrum am 22. Juli 2016, wird die Inschrift des Denkmals "Für Euch" geändert. Zukünftig wird diese "In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22.7.2016" lauten. In enger Abstimmung mit den Angehörigen der Opfer hat die Stadt München die Inschrift neu formuliert.