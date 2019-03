In 16 Anklagepunkten "Empire"-Star Jussie Smollett muss sich vor Gericht verantworten

Jussie Smollett (36) muss sich vor Gericht verantworten. Wie unter anderem "CNN" und weitere Medien übereinstimmend berichten, werden dem "Empire"-Schauspieler mehrere Vergehen vorgeworfen. Demnach erhob eine Grand Jury im Bezirk Cook County am Freitag Anklage in 16 Punkten. Smollett wird vorgeworfen, einen gegen ihn gerichteten rassistischen und homophoben Angriff erfunden zu haben. In dem Prozess muss er sich nun unter anderem für Falschaussagen gegenüber den Behörden verantworten. Am 14. März muss der Schauspieler vor Gericht erscheinen.