Wer sich in den ehemaligen Hauptbahnhof verirren sollte, begibt sich derzeit in Lebensgefahr. Zu groß ist das Risiko, dass Bauteile von der Decke fallen könnten. 40 Meter tief wird hier, wo der Schwammerl noch steht, ab 2020 gegraben, ähnlich wie am Marienhof, hinter dem Neuen Rathaus.