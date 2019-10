Imposante Zahlen Dritte Staffel "Stranger Things" stellt Zuschauerrekord auf

Imposante Zahlen: 64 Millionen Haushalte haben innerhalb des ersten Monats nach Release die dritte Staffel von "Stranger Things" gesehen. Das hat Netflix nun in einem Brief an die Gesellschafter verraten, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. Dadurch werde die dritte Staffel aber nicht nur die beliebteste Season der Reihe. "Stranger Things" habe außerdem einen besonderen Rekord aufgestellt.